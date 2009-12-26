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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2009, 16:00 МСК
26.12.2009, 16:00 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Замора
Бобби Замора
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
Запасные
0
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
0
Каллио
Тони Каллио
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Этуху
Диксон Этуху
0
Невланд
Эрик Невланд
0
Джонсон
Энди Джонсон
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
71
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Кин
Робби Кин
71
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Кинг
Ледли Кинг
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
0
Модрич
Лука Модрич
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Дефо
Джермейн Дефо