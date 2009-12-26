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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Родальега 53
1:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
МакКарти 30
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2009, 18:00 МСК
26.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Гомес
Жорди Гомес
90
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
90
0
Родальега
Уго Родальега
53'
53'
90
Запасные
0
Кингсон
Ричард Кингсон
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
0
Буаузан
Рашид Буаузан
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
67
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
77
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
30'
30'
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
72
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Якобсен
Ларс Якобсен
0
Джонс
Фил Джонс
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Калинич
Никола Калинич