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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Диаманти 45
1:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Лэмпард 61
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
20 дек. 2009, 19:00 МСК
20.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
19
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Франко
Гилермо Франко
90
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
45'
45'
90
Запасные
0
Штех
Марек Штех
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
0
Хименес
Луис Хименес
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Ноубл
Франк Ноубл
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Малуда
Флоран Малуда
46
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
61'
61'
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Коул
Джо Коул
75
0
Калу
Саломон Калу
46
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Алекс
Алекс
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Старридж
Даниэль Старридж