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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Крауч 45
Крауч 83
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
19 дек. 2009, 18:00 МСК
19.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
64
0
Якобсен
Ларс Якобсен
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
81
0
МакКарти
Бенни МакКарти
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
72
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Джонс
Фил Джонс
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Калинич
Никола Калинич
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
58
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Крауч
Питер Крауч
45'
83'
45', 83'
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
67
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Кин
Робби Кин