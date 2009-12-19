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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Карью 61
1:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
19 дек. 2009, 18:00 МСК
19.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
81
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
0
Хески
Эмил Хески
24
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Карью
Джон Карью
61'
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
84
0
Диао
Салиф Диао
76
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
84
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Корт
Леон Корт
0
Пью
Дэнни Пью
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Делап
Рори Делап
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
0
Битти
Джеймс Битти