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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Мерфи 23
Замора 47
Дафф 75
3:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
19 дек. 2009, 18:00 МСК
19.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
23'
23'
80
0
Дафф
Дэмьен Дафф
75'
75'
76
0
Замора
Бобби Замора
47'
47'
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Этуху
Диксон Этуху
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
0
Невланд
Эрик Невланд
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
58
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Гибсон
Даррон Гибсон
58
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Андерсон
Андерсон
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Оуэн
Майкл Оуэн
71
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Фабио
Фабио
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Тошич
Зоран Тошич
0
Бербатов
Димитар Бербатов
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек