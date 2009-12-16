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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Н'Гог 10
Торрес 80
2:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Н'Зогбиа 90
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
16 дек. 2009, 23:00 МСК
16.12.2009, 23:00 МСК
среда
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
81
0
Аурелио
Фабио Аурелио
60
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
10'
10'
63
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Дарби
Стивен Дарби
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Торрес
Фернандо Торрес
80'
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
57
0
Гомес
Жорди Гомес
82
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90'
90'
90
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Кингсон
Ричард Кингсон
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
Скотланд
Джейсон Скотланд