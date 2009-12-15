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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Джером 12
Джером 48
2:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Нельсен 69
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
15 дек. 2009, 23:00 МСК
15.12.2009, 23:00 МСК
вторник
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
90
0
Джером
Кэмерон Джером
12'
48'
12', 48'
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
83
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Карсли
Ли Карсли
0
Фахи
Кейт Фахи
0
О'Ши
Джеймс О'Ши
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
69'
69'
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
23
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
53
0
Робертс
Джейсон Робертс
70
0
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Якобсен
Ларс Якобсен
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Ди Санто
Франко Ди Санто