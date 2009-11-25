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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Хант 9
Доусон 20
Марни 28
3:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Заятте 49
Саа 65
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
25 нояб. 2009, 22:45 МСК
25.11.2009, 22:45 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Доусон
Энди Доусон
20'
20'
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
49'
49'
90
0
Хант
Стивен Хант
9'
9'
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Марни
Дин Марни
28'
28'
90
0
Джеованни
Джеованни
87
0
Гарсия
Ричард Гарсия
78
0
Алтидор
Жози Алтидор
75
Запасные
0
Майхилл
Боаз Майхилл
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Бармби
Ник Бармби
0
Гилас
Камель Гилас
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
60
0
Саа
Луи Саа
65'
65'
90
0
Айегбени
Якубу Айегбени
46
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Жо
Жо
0
Бакстер
Джозе Бакстер