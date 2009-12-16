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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Александер 28
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Фабрегас 7
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
16 дек. 2009, 22:45 МСК
16.12.2009, 22:45 МСК
среда
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
МакДональд
Кевин МакДональд
90
0
Бикей
Андре Бикей
71
0
Александер
Грэм Александер
28'
28'
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Иглс
Крис Иглс
84
0
Флетчер
Стивен Флетчер
84
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Томпсон
Стивен Томпсон
0
Блэйк
Робби Блэйк
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
7'
7'
43
0
Насри
Самир Насри
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
63
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Эммануэль-Томас
Джей Эммануэль-Томас
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Вела
Карлос Вела