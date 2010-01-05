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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шанли 12
Файе 34
Сидибе 37
3:2
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Дафф 61
Демпси 85
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
5 янв. 2010, 22:45 МСК
5.01.2010, 22:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Симонсен
Стив Симонсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
34'
34'
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Делап
Рори Делап
66
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
37'
37'
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
12'
12'
42
Запасные
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Диао
Салиф Диао
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
0
Битти
Джеймс Битти
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
46
0
Келли
Стефен Келли
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
61'
61'
90
0
Замора
Бобби Замора
54
0
Джонсон
Энди Джонсон
83
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Каллио
Тони Каллио
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Демпси
Клинт Демпси
85'
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
0
Невланд
Эрик Невланд