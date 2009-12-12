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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 18
Анелька 23
Дрогба 59
3:3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Саа 12
Айегбени 45
Саа 64
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
12 дек. 2009, 18:00 МСК
12.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
84
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
89
0
Коул
Джо Коул
77
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Анелька
Николя Анелька
23'
23'
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
18'
59'
18', 59'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Матич
Неманья Матич
0
Борини
Фабио Борини
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Жо
Жо
45
0
Саа
Луи Саа
12'
64'
12', 64'
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Мустафи
Шкодран Мустафи
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Акпам
Хоуп Акпам
0
Айегбени
Якубу Айегбени
45'
0
Эгард
Киран Эгард