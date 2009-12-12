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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Эллиотт 60
1:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Замора 50
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
12 дек. 2009, 18:00 МСК
12.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
78
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
56
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
60'
60'
90
0
Иглс
Крис Иглс
86
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Замора
Бобби Замора
50'
50'
90
0
Невланд
Эрик Невланд
77
Запасные
0
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
0
Гера
Золтан Гера
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
0
Эльм
Давид Эльм