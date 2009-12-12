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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Бойер 52
1:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
12 дек. 2009, 18:00 МСК
12.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Бойер
Ли Бойер
52'
52'
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
90
0
Джером
Кэмерон Джером
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Карсли
Ли Карсли
0
Фахи
Кейт Фахи
0
О'Ши
Джеймс О'Ши
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
83
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Ковач
Радослав Ковач
68
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Станислас
Джуниор Станислас
69
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
0
Франко
Гилермо Франко
90
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Дайер
Кирон Дайер
0
Коллисон
Джек Коллисон
0
Пейн
Джош Пейн
0
Ноубл
Франк Ноубл