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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шанли 37
Шоукросс 74
2:2
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Бойс 15
Фигероа 72
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
12 дек. 2009, 15:45 МСК
12.12.2009, 15:45 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
74'
74'
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Диао
Салиф Диао
62
0
Делап
Рори Делап
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
37'
37'
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
83
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
0
Битти
Джеймс Битти
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
72'
72'
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
15'
15'
47
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Кумас
Джейсон Кумас
78
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Гомес
Жорди Гомес
90
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Кингсон
Ричард Кингсон
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
0
Скотланд
Джейсон Скотланд