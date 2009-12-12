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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Агбонлахор 21
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
12 дек. 2009, 20:30 МСК
12.12.2009, 20:30 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
62
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Андерсон
Андерсон
68
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
46
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Бербатов
Димитар Бербатов
0
Оуэн
Майкл Оуэн
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
62
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
82
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
21'
21'
90
0
Хески
Эмил Хески
75
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Карью
Джон Карью