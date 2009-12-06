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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Саа 78
Кэхилл 87
2:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дефо 47
Доусон 59
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
6 дек. 2009, 19:00 МСК
6.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
15
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
87'
87'
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
63
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Жо
Жо
63
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Саа
Луи Саа
78'
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Бакстер
Джозе Бакстер
0
Эгард
Киран Эгард
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
46
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
59'
59'
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
88
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
47'
47'
90
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Кин
Робби Кин