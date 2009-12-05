Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
5 дек. 2009, 18:00 МСК
5.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
77
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
72
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
85
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Калинич
Никола Калинич
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Риера
Альберт Риера
52
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
73
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Н'Гог
Давид Н'Гог