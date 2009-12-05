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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:4
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Скоулз 45
Гибсон 62
Валенсия 71
Руни 72
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
5 дек. 2009, 18:00 МСК
5.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
73
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Станислас
Джуниор Станислас
90
0
Ковач
Радослав Ковач
67
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Франко
Гилермо Франко
90
0
Хайнс
Завон Хайнс
46
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Дайер
Кирон Дайер
0
Фобер
Жюльен Фобер
0
Пейн
Джош Пейн
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
0
Ноубл
Франк Ноубл
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Невилл
Гари Невилл
34
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Андерсон
Андерсон
90
0
Гибсон
Даррон Гибсон
62'
62'
67
0
Скоулз
Пол Скоулз
45'
45'
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
71'
71'
90
0
Руни
Уэйн Руни
72'
72'
73
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Нани
Нани
0
Бербатов
Димитар Бербатов
0
Оуэн
Майкл Оуэн