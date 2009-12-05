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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Аршавин 26
Рэмзи 79
2:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
5 дек. 2009, 18:00 МСК
5.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Траоре
Арман Траоре
89
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Росицки
Томаш Росицки
46
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
54
0
Аршавин
Андрей Аршавин
26'
26'
90
0
Насри
Самир Насри
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
79'
0
Мерида
Фран Мерида
0
Вела
Карлос Вела
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Диао
Салиф Диао
90
0
Делап
Рори Делап
81
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
75
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
62
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Корт
Леон Корт
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
0
Битти
Джеймс Битти