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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Н'Зогбиа 33
Гомес 89
2:3
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Ларссон 61
Бенитес 66
Ларссон 72
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
5 дек. 2009, 18:00 МСК
5.12.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
24
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
77
0
Диаме
Мухамед Диаме
70
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
33'
33'
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
90
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Капо
Оливье Капо
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Гомес
Жорди Гомес
89'
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
61'
72'
61', 72'
90
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
66'
66'
90
0
Джером
Кэмерон Джером
81
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Кедрю
Франк Кедрю
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Карсли
Ли Карсли
0
Фахи
Кейт Фахи
0
О'Ши
Джеймс О'Ши
0
МакШеффри
Гари МакШеффри