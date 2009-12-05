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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Адебайор 37
Тевес 56
2:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Адебайор 8
АПЛ, 15 тур
АПЛ,
15 тур
Англия
5 дек. 2009, 20:30 МСК
5.12.2009, 20:30 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
76
0
Туре
Коло Туре
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
70
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Робиньо
Робиньо
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
37'
8'
37'
8'
90
0
Тевес
Карлос Тевес
56'
56'
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Компани
Венсан Компани
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Петров
Мартин Петров
0
Джонсон
Майкл Джонсон
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
65
0
Терри
Джон Терри
88
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Деку
Деку
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
65
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Коул
Джо Коул
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Малуда
Флоран Малуда