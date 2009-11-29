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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 41
Вермален 45
Дрогба 86
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
29 нояб. 2009, 19:00 МСК
29.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Траоре
Арман Траоре
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
45'
45'
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Сонг
Александр Сонг
46
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Насри
Самир Насри
66
0
Эдуардо
Эдуардо
58
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
0
Вела
Карлос Вела
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
72
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Коул
Джо Коул
68
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
41'
86'
41', 86'
87
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Деку
Деку
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Калу
Саломон Калу