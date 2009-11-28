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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Агбонлахор 10
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Доусон 78
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2009, 20:30 МСК
28.11.2009, 20:30 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Бейе
Хабиб Бейе
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
71
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Карью
Джон Карью
75
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
10'
10'
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Кларк
Киран Кларк
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Хески
Эмил Хески
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
78'
78'
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
79
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
66
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Кин
Робби Кин