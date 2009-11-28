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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2009, 18:00 МСК
28.11.2009, 18:00 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Данн
Дэвид Данн
32
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
46
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
67
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
0
Грелла
Винченцо Грелла
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Робертс
Джейсон Робертс
0
Калинич
Никола Калинич
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
52
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Диао
Салиф Диао
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
69
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
83
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Файе
Абдулайе Файе
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Делап
Рори Делап
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Битти
Джеймс Битти