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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коллисон 18
Станислас 33
Коул 43
Франко 51
Хименес 64
5:3
Матч завершен
Бернли
Бернли
Флетчер 68
Флетчер 74
Иглс 90
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2009, 18:00 МСК
28.11.2009, 18:00 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
90
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Станислас
Джуниор Станислас
33'
33'
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
18'
18'
78
0
Франко
Гилермо Франко
51'
51'
59
0
Коул
Карлтон Коул
43'
43'
46
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
0
Нобл
Марк Нобл
0
Хименес
Луис Хименес
64'
0
Фобер
Жюльен Фобер
0
Хайнс
Завон Хайнс
0
Ноубл
Франк Ноубл
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
55
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
55
0
Александер
Грэм Александер
70
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Иглс
Крис Иглс
90'
90'
90
0
Флетчер
Стивен Флетчер
68'
74'
68', 74'
90
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
Дафф
Майкл Дафф
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Томпсон
Стивен Томпсон