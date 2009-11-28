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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Райт-Филлипс 45
1:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Буллард 82
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2009, 18:00 МСК
28.11.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Робиньо
Робиньо
75
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
45'
45'
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
70
0
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Компани
Венсан Компани
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Джонсон
Майкл Джонсон
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Беллами
Крейг Беллами
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Джеованни
Джеованни
63
0
Буллард
Джимми Буллард
82'
82'
90
0
Марни
Дин Марни
64
0
Гарсия
Ричард Гарсия
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Алтидор
Жози Алтидор
73
Запасные
0
Майхилл
Боаз Майхилл
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
0
Боатенг
Джордж Боатенг
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Бармби
Ник Бармби
0
Гилас
Камель Гилас
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк