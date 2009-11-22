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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Фуллер 74
1:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
22 нояб. 2009, 19:00 МСК
22.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Диао
Салиф Диао
57
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
74'
74'
84
0
Битти
Джеймс Битти
57
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
0
Шанли
Тунджай Шанли
Портсмут
мин
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
80
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Диндан
Аруна Диндан
73
0
Кану
Нванкво Кану
90
Запасные
0
Ниеми
Антти Микко Ниеми
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Уильямсон
Майкл Уильямсон
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
0
Смит
Томми Смит
0
Вебер
Данни Вебер