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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Флетчер 35
Кэррик 67
Валенсия 76
3:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
21 нояб. 2009, 20:30 МСК
21.11.2009, 20:30 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Рафаэл
Рафаэл
64
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
67'
67'
83
0
Флетчер
Даррен Флетчер
35'
35'
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
76'
76'
90
0
Руни
Уэйн Руни
74
0
Оуэн
Майкл Оуэн
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Андерсон
Андерсон
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
83
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Гослинг
Дэн Гослинг
46
0
Саа
Луи Саа
83
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Жо
Жо
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Бакстер
Джозе Бакстер