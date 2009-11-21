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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Малуда 6
Эссьен 12
Эссьен 22
Коул 57
4:0
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
21 нояб. 2009, 18:00 МСК
21.11.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Коул
Джо Коул
57'
57'
90
0
Малуда
Флоран Малуда
6'
6'
70
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
12'
22'
12', 22'
90
0
Анелька
Николя Анелька
59
0
Калу
Саломон Калу
78
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Матич
Неманья Матич
0
Борини
Фабио Борини
0
Какута
Гаэль Какута
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Стирмен
Ричард Стирмен
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Халфорд
Грег Халфорд
90
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
53
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Сурман
Эндрю Сурман
90
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
62
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Фоли
Кевин Фоли
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Кайтли
Майкл Кайтли
0
Кеох
Эндрю Кеох
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер