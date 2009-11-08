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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Олофиньяна 62
Веннегор оф Хесселинк 90
2:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Этерингтон 29
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
8 нояб. 2009, 16:30 МСК
8.11.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Буллард
Джимми Буллард
90
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
62'
62'
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
52
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Алтидор
Жози Алтидор
83
Запасные
0
Уорнер
Тони Уорнер
0
МакШейн
Пол МакШейн
0
Боатенг
Джордж Боатенг
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Бармби
Ник Бармби
0
Гилас
Камель Гилас
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
90'
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
29'
29'
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
81
0
Битти
Джеймс Битти
61
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Корт
Леон Корт
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Шанли
Тунджай Шанли