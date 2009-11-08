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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Хибберт 65
1:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Саа 27
Гослинг 64
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
8 нояб. 2009, 18:00 МСК
8.11.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
46
0
Франко
Гилермо Франко
90
0
Хименес
Луис Хименес
57
0
Хайнс
Завон Хайнс
90
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
0
Дапрела
Фабио Дапрела
0
Нобл
Марк Нобл
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
0
Ноубл
Франк Ноубл
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
65'
65'
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Гослинг
Дэн Гослинг
64'
64'
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Саа
Луи Саа
27'
27'
57
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Жо
Жо
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Бакстер
Джозе Бакстер
0
Эгард
Киран Эгард