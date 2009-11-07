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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Робертс 53
Нельсен 73
Робертс 86
3:1
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
О'Хара 15
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
7 нояб. 2009, 18:00 МСК
7.11.2009, 18:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
73'
73'
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
46
0
Данн
Дэвид Данн
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
46
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
84
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Робертс
Джейсон Робертс
53', 86'
0
Калинич
Никола Калинич
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
78
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
15'
15'
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Диндан
Аруна Диндан
52
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
0
Уильямсон
Майкл Уильямсон
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Кану
Нванкво Кану
0
Смит
Томми Смит
0
Вебер
Данни Вебер