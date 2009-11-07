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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Райт-Филлипс 43
Туре 55
Беллами 58
3:3
Матч завершен
Бернли
Бернли
Александер 19
Флетчер 32
МакДональд 87
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
7 нояб. 2009, 18:00 МСК
7.11.2009, 18:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Туре
Коло Туре
55'
55'
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
43'
43'
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
0
Беллами
Крейг Беллами
58'
58'
90
0
Тевес
Карлос Тевес
73
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Ричардс
Майка Ричардс
0
Петров
Мартин Петров
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
0
Джонсон
Майкл Джонсон
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
62
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
62
0
Александер
Грэм Александер
19'
19'
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Иглс
Крис Иглс
71
0
Флетчер
Стивен Флетчер
32'
32'
90
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Дафф
Майкл Дафф
0
МакДональд
Кевин МакДональд
87'
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Томпсон
Стивен Томпсон