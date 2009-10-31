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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бербатов 55
Руни 87
2:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2009, 20:30 МСК
31.10.2009, 20:30 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Эванс
Корри Эванс
90
0
Нани
Нани
64
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Андерсон
Андерсон
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
87'
87'
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
55'
55'
70
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Флетчер
Даррен Флетчер
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Оуэн
Майкл Оуэн
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Данн
Дэвид Данн
83
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
57
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
76
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
0
Грелла
Винченцо Грелла
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Калинич
Никола Калинич