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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Замора 27
Невланд 74
Демпси 87
3:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 44
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2009, 18:00 МСК
31.10.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
87'
87'
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
85
0
Дафф
Дэмьен Дафф
46
0
Замора
Бобби Замора
27'
27'
90
0
Камара
Диоманси Камара
46
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Этуху
Диксон Этуху
0
Гера
Золтан Гера
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Невланд
Эрик Невланд
74'
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Дежен
Давид Дежен
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
77
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
83
0
Торрес
Фернандо Торрес
44'
44'
65
0
Воронин
Андрей Воронин
90
Запасные
0
Гулачи
Петер Гулачи
0
Айяла
Даниэль Айяла
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Плесси
Дамьен Плесси
0
Бабел
Райан Бабел
0
Экклстон
Натан Экклстон