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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Элокоби 17
Этерингтон 44
2:2
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Крэддок 46
Крэддок 64
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2009, 18:00 МСК
31.10.2009, 18:00 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
44'
44'
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
80
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
75
0
Битти
Джеймс Битти
71
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Корт
Леон Корт
0
Пью
Дэнни Пью
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
0
Шанли
Тунджай Шанли
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
17'
17'
59
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
46'
64'
46', 64'
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Кайтли
Майкл Кайтли
90
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
46
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
73
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Халфорд
Грег Халфорд
0
Стирмен
Ричард Стирмен
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер