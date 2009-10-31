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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Билялетдинов 45
1:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Карью 47
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2009, 18:00 МСК
31.10.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
72
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
45'
45'
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Жо
Жо
0
Саа
Луи Саа
0
Эгард
Киран Эгард
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
46
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
0
Хески
Эмил Хески
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Янг
Люк Янг
0
Шори
Никки Шори
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Делф
Фабиан Делф
0
Карью
Джон Карью
47'