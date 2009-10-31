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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 42
Фабрегас 43
ван Перси 61
3:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2009, 15:45 МСК
31.10.2009, 15:45 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
43'
43'
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
78
0
ван Перси
Робин ван Перси
42'
61'
42', 61'
86
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
38
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Насри
Самир Насри
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Эдуардо
Эдуардо
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
86
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
56
0
Бентли
Дэвид Бентли
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Кин
Робби Кин
65
Запасные
0
Баттон
Дэвид Баттон
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
0
Доусон
Майкл Доусон
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Кранчар
Нико Кранчар
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Павлюченко
Роман Павлюченко