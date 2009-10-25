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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коул 74
Диаманти 80
2:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 16
Галлас 37
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
25 окт. 2009, 19:15 МСК
25.10.2009, 19:15 МСК
воскресенье
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
56
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Франко
Гилермо Франко
65
0
Коул
Карлтон Коул
74'
74'
90
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Ковач
Радослав Ковач
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Фобер
Жюльен Фобер
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
80'
0
Хайнс
Завон Хайнс
Арсенал
мин
0
Манноне
Вито Манноне
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
37'
37'
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Диаби
Абу Диаби
89
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
82
0
ван Перси
Робин ван Перси
16'
16'
90
Запасные
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Насри
Самир Насри
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер