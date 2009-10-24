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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Флетчер 4
1:3
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Родальега 11
Родальега 51
Бойс 76
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
24 окт. 2009, 17:00 МСК
24.10.2009, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
15
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
82
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
67
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Иглс
Крис Иглс
90
0
Флетчер
Стивен Флетчер
4'
4'
90
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Дафф
Майкл Дафф
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
78
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
28
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
76'
76'
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
90
0
Родальега
Уго Родальега
11'
51'
11', 51'
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Капо
Оливье Капо
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Кинг
Марлон Кинг