Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Уилэн 87
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
24 окт. 2009, 17:00 МСК
24.10.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
15
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
71
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Кин
Робби Кин
63
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Доусон
Майкл Доусон
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Ноутон
Кайл Ноутон
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
Сток Сити
мин
0
Симонсен
Стив Симонсен
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Диао
Салиф Диао
90
0
Делап
Рори Делап
57
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
89
0
Битти
Джеймс Битти
70
Запасные
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Корт
Леон Корт
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилэн
Гленн Уилэн
87'
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Шанли
Тунджай Шанли