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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
24 окт. 2009, 17:00 МСК
24.10.2009, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Хант
Стивен Хант
74
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
90
0
Марни
Дин Марни
89
0
Джеованни
Джеованни
90
0
Менди
Бернар Менди
71
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Бармби
Ник Бармби
0
Эткинсон
Уилл Эткинсон
0
Гилас
Камель Гилас
0
Гарсия
Ричард Гарсия
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Смит
Томми Смит
65
0
Йебда
Хассан Йебда
90
0
Диндан
Аруна Диндан
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
0
Кану
Нванкво Кану
0
Вебер
Данни Вебер