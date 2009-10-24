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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Эбанкс-Блейк 83
1:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Агбонлахор 79
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
24 окт. 2009, 14:45 МСК
24.10.2009, 14:45 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Кайтли
Майкл Кайтли
86
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
90
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
76
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
83'
83'
86
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Халфорд
Грег Халфорд
0
Стирмен
Ричард Стирмен
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
0
Кеох
Эндрю Кеох
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Карью
Джон Карью
72
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
79'
79'
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Янг
Люк Янг
0
Кларк
Киран Кларк
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Делф
Фабиан Делф
0
Хески
Эмил Хески