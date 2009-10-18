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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Данн 9
Ди Санто 21
Шимбонда 43
3:2
Матч завершен
Бернли
Бернли
Блэйк 5
Иглс 90
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
18 окт. 2009, 15:00 МСК
18.10.2009, 15:00 МСК
воскресенье
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
43'
43'
87
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Якобсен
Ларс Якобсен
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Данн
Дэвид Данн
9'
9'
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
82
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
21'
21'
76
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
0
Живе
Гаэль Живе
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Робертс
Джейсон Робертс
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
78
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
5'
5'
90
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
72
0
Флетчер
Стивен Флетчер
60
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
Дафф
Майкл Дафф
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Иглс
Крис Иглс
90'
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Томпсон
Стивен Томпсон