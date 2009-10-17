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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Билялетдинов 88
1:1
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Дойл 76
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
17 окт. 2009, 17:00 МСК
17.10.2009, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
46
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
88'
88'
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Осман
Леон Осман
77
0
Саа
Луи Саа
73
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Феллайни
Маруан Феллайни
0
Жо
Жо
0
Айегбени
Якубу Айегбени
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
90
0
Халфорд
Грег Халфорд
66
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Кайтли
Майкл Кайтли
58
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Дойл
Кевин Дойл
76'
76'
90
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
79
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Стирмен
Ричард Стирмен
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
0
Кеох
Эндрю Кеох
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер