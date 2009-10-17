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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Боатенг 59
1:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кинг 29
Дефо 45
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
17 окт. 2009, 17:00 МСК
17.10.2009, 17:00 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
79
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
59'
59'
90
0
Смит
Томми Смит
64
0
Йебда
Хассан Йебда
90
0
Диндан
Аруна Диндан
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
0
Уильямсон
Майкл Уильямсон
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
0
Утака
Джон Утака
0
Вебер
Данни Вебер
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Кинг
Ледли Кинг
29'
29'
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
67
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
87
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
45'
45'
90
0
Кин
Робби Кин
57
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Доусон
Майкл Доусон
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Крауч
Питер Крауч