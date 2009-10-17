Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Битти 11
Битти 69
2:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Апсон 34
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
17 окт. 2009, 17:00 МСК
17.10.2009, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Диао
Салиф Диао
78
0
Делап
Рори Делап
68
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
0
Битти
Джеймс Битти
69'
11'
69'
11'
84
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Шанли
Тунджай Шанли
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
34'
34'
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Ковач
Радослав Ковач
83
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
79
0
Коллисон
Джек Коллисон
88
0
Коул
Карлтон Коул
90
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Хименес
Луис Хименес
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Франко
Гилермо Франко
0
Хайнс
Завон Хайнс