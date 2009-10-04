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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Вермален 17
ван Перси 33
Аршавин 37
Фабрегас 57
Уолкотт 76
Бендтнер 90
6:2
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Н'Зонзи 5
Данн 31
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
4 окт. 2009, 15:30 МСК
4.10.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
0
Манноне
Вито Манноне
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
17'
17'
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Росицки
Томаш Росицки
69
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
57'
57'
77
0
Аршавин
Андрей Аршавин
37'
37'
77
0
ван Перси
Робин ван Перси
33'
33'
90
Запасные
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90'
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
76'
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Якобсен
Ларс Якобсен
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
5'
5'
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
56
0
Данн
Дэвид Данн
31'
31'
61
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Калинич
Никола Калинич