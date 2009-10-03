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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Флетчер 53
Бикей 62
2:1
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Ларссон 90
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
3 окт. 2009, 17:00 МСК
3.10.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
62'
62'
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
90
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
87
0
Флетчер
Стивен Флетчер
53'
53'
73
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
Дафф
Майкл Дафф
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Иглс
Крис Иглс
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Кедрю
Франк Кедрю
46
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Фахи
Кейт Фахи
46
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Тайнио
Теему Тайнио
67
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
О`Коннор
Гарри О`Коннор
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90'
0
Карсли
Ли Карсли
0
О'Ши
Джеймс О'Ши
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс